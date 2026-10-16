Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Sot moti do jetë pjesërisht i vranët, me reshje herëpashershme lokale shiu. disa nga malet larta, reshjet do shndërrohen borë lehtë. Gjatë ditës do fryjë erë mesatare, ndërsa disa zona përgjatë luginës Vardarit, herë pas here do fryjë erë e fortë nga drejtimi verior. Temperatura e mëngjesit do lëvizë nga 0 deri 10 gradë Celsius, ndërsa ajo e ditës nga 9 deri 19 gradë.

MARKETING

Shik.mk

Edhe Shkup, sot moti do jetë pjesërisht i vranët, me reshje herëpashershme shiu dhe me erë mesatare nga drejtimi verior. Temperaturat do lëvizin nga 6 gradë mëngjes deri 16 gradë gjatë ditës.

Sipas Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DPHM), nesër moti do jetë me diell, me vranësira pakta deri mesatare, cilat lokalisht do jenë theksuara. Do fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi verior, e cila do jetë e theksuar përgjatë luginës Vardarit. Temperatura maksimale do lëvizë nga 12 deri 20 gradë.

Nga fillimi i javës ardhshme, do mbizotërojë mot me diell dhe i qëndrueshëm, me vranësira ndryshueshme gjatë ditës, njoftojnë nga DPHM.

MARKETING

Të ngjajshme

Pushtuesit izraelitë sulmojnë vjelësit e ullinjve në Bregun Perëndimor, u vënë zjarrin 3 automjeteve

Pushtuesit izraelitë sulmojnë vjelësit e ullinjve në Bregun Perëndimor, u vënë zjarrin 3 automjeteve

Trump përjashton mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore kundër Iranit

Trump përjashton mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore kundër Iranit

Udhëheqësit e BE-së kërkojnë veprime urgjente për çmimet e energjisë dhe reformat e tregut të vetëm

Udhëheqësit e BE-së kërkojnë veprime urgjente për çmimet e energjisë dhe reformat e tregut të vetëm

10 mjete ushtarake izraelite përparojnë pranë një dige në jug të Sirisë

10 mjete ushtarake izraelite përparojnë pranë një dige në jug të Sirisë

Trump kritikon Zelenskyn për sulmet nda rafinerive, bën thirrje për zgjedhje në Ukrainë

Trump kritikon Zelenskyn për sulmet nda rafinerive, bën thirrje për zgjedhje në Ukrainë

Kremlini refuzon propozimin për armëpushim me Ukrainën

Kremlini refuzon propozimin për armëpushim me Ukrainën