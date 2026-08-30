Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me diell dhe ngrohtë me vranësira lokale të lehta deri në mesatare.
Në vend të kësaj, do të ketë kushte për jostabilitet lokal me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga juglindja.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 15 deri në 23 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 31 deri në 36 gradë.
Në Shkup, me diell dhe ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga jugu. Temperatura minimale do të bjerë në 21, ndërsa maksimale do të arrijë 36 gradë.
Në javën e re të punës, do të jetë me diell dhe ngrohtë, me kushte për jostabilitet të dobët lokal në pasdite.