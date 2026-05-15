Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Në vend do të ketë kushte për jostabilitet lokal me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 6 deri në 12 gradë, ndërsa maksimale nga 20 deri në 26 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell, ndërsa në pjesë të luginës do të ketë kushte për shi të rrëmbyeshëm afatshkurtër dhe bubullima.
Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare e ndryshueshme. Temperatura minimale do të bjerë në 8, ndërsa maksimale do të arrijë 24 gradë.
Gjatë ditës do të pasojë një periudhë me mot të ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell. Lokalisht do të zhvillohet vranësira e paqëndrueshme me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Të shtunën priten procese më intensive në formën e stuhive me shi të rrëmbyeshëm më të bollshëm (mbi 20 l/m2), bubullima, erëra të forta deri të forta (mbi 70 km/orë) dhe kushte për breshër.
Të dielën do të fryjë erë me fuqi mesatare nga veriu.