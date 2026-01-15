Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla lokale. Në disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verior dhe veriperëndimorë.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -6 deri në -1, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 7 deri në 14 gradë.

Në Shkup, në orët e mëngjesit në disa pjesë të luginës do të ketë paraqitje të mjegullës. Gjatë ditës moti do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla. Temperatura minimale do të ulet në -5, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 9 gradë Celsiusë.

