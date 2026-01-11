Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Foto: Craig Whitehead/Unsplash

Moti me vranësira të ndryshueshme dhe i ftohtë, paradite me reshje të kohëpaskohshme të dëborës.

Do të fryjë dhe erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -5 deri në 2, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej -1 deri në 5 gradë.

Në Shkup, moti në mëngjes do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të herëpashershme shiu dhe dëbore.

Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të ulet në -1, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 3 gradë Celsiusë.

