Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti me vranësira të ndryshueshme dhe i ftohtë, paradite me reshje të kohëpaskohshme të dëborës.
Do të fryjë dhe erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar nga drejtimi verior.
Temperatura minimale do të jetë në interval prej -5 deri në 2, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej -1 deri në 5 gradë.
Në Shkup, moti në mëngjes do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të herëpashershme shiu dhe dëbore.
Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të ulet në -1, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 3 gradë Celsiusë.