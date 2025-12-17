Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me periudha me diell kryesisht në pjesën lindore të vendit. Në orët e mëngjesit pritet paraqitje e mjegullës në disa zona, ndërsa gjatë ditës do të mbajë mot me diell dhe vranësira mesatare, me erë të dobët ose pa erë.
Në pjesët veriperëndimore të vendit herë pas here do të ketë vranësira më të dendura, me kushte për reshje të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -4 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 8 deri në 13 gradë.
Në Shkup, në orët e mëngjesit në disa pjesë të luginës do të ketë mjegull. Gjatë ditës moti do të jetë me vranësira mesatare deri në të konsiderueshme dhe kryesisht i qetë.
