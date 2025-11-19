Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira dhe me reshje lokale , veçanërisht në mëngjes në pjesët jugperëndimore dhe jugore (mbi 25 l/m² në 24 orë). Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare jugore.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin 7 deri në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 12 deri në 17 gradë.

Në Shkup, do të mbajë mot kryesisht me vranësira me reshje me intensitet më të ulët. Do të fryjë erë e moderuar juglindore. Temperatura minimale do të bjerë në 9, ndërsa maksimale do të arrijë 14 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Plagosen disa nxënës nga droni izraelit në Libanin jugor

Plagosen disa nxënës nga droni izraelit në Libanin jugor

Izraeli planifikon të ekzekutojë të burgosurit palestinezë me injeksion vdekjeprurës

Izraeli planifikon të ekzekutojë të burgosurit palestinezë me injeksion vdekjeprurës

Pretendohet se SHBA-ja po përgatit plan sekret për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

Pretendohet se SHBA-ja po përgatit plan sekret për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

Sot nis gjykimi për tragjedinë në Koçan

Sot nis gjykimi për tragjedinë në Koçan

11 të vrarë në sulmin izraelit ndaj kampit të refugjatëve palestinezë në Sidon të Libanit

11 të vrarë në sulmin izraelit ndaj kampit të refugjatëve palestinezë në Sidon të Libanit

ASH Sela ndahet nga AKI: Do të veprojmë në mënyrë autonome dhe si grup i pavarur në Kuvend

ASH Sela ndahet nga AKI: Do të veprojmë në mënyrë autonome dhe si grup i pavarur në Kuvend