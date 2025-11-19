Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira dhe me reshje lokale , veçanërisht në mëngjes në pjesët jugperëndimore dhe jugore (mbi 25 l/m² në 24 orë). Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare jugore.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 7 deri në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 12 deri në 17 gradë.
Në Shkup, do të mbajë mot kryesisht me vranësira me reshje me intensitet më të ulët. Do të fryjë erë e moderuar juglindore. Temperatura minimale do të bjerë në 9, ndërsa maksimale do të arrijë 14 gradë.