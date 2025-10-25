Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Sot, Maqedonia e Veriut do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm, me periudha me diell dhe vranësira kalimtare. Në pjesët jugperëndimore të vendit priten kushte për reshje të lehta lokale shiu.

Do të fryjë erë mesatare, ndërsa në rajonet perëndimore herë pas here do të jetë më e fortë, me drejtim nga perëndimi dhe jugperëndimi. Temperaturat ditore do të lëvizin nga 4°C deri në 16°C.

Në Shkup, moti pritet të jetë i ngjashëm — me alternime të vranësirave dhe periudha me diell. Do të fryjë erë mesatare, e cila në disa zona të luginës mund të jetë më e fortë nga drejtimi jugperëndimor. Temperatura në kryeqytet do të sillet ndërmjet 9°C dhe 20°C.

