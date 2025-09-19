Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe më i freskët, gjatë ditës me diell. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 4 deri në 15, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 23 deri në 30 gradë.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm, me diell dhe me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 30 gradë Celsiusë.

MARKETING

Të ngjajshme

Senatori amerikan paraqet rezolutën “historike” për të njohur zyrtarisht shtetin palestinez

Senatori amerikan paraqet rezolutën “historike” për të njohur zyrtarisht shtetin palestinez

Osmani: Energjia, besimi dhe rezistenca më japin bindjen se e ardhmja e Lëvizjes për Çairin e Ri është e ndritur

Osmani: Energjia, besimi dhe rezistenca më japin bindjen se e ardhmja e Lëvizjes për Çairin e Ri është e ndritur

SHBA-ja vendosi veto ndaj projekt-rezolutës së KS-OKB-së që kërkon armëpushim dhe qasje të plotë në ndihmë për Gazën

SHBA-ja vendosi veto ndaj projekt-rezolutës së KS-OKB-së që kërkon armëpushim dhe qasje të plotë në ndihmë për Gazën

Ziadin Sela së bashku me Arsim Dalipin u takuan me shefin e misionit të OSBE-ODIHR, z. Matteo Mecacci

Ziadin Sela së bashku me Arsim Dalipin u takuan me shefin e misionit të OSBE-ODIHR, z. Matteo Mecacci

VLEN hapi shtabin në Vrapçisht: Me Memet Seferin drejt ndryshimit!

VLEN hapi shtabin në Vrapçisht: Me Memet Seferin drejt ndryshimit!

Izraeli planifikon ta shndërrojë Gazën në minierë ari për investime pas luftës

Izraeli planifikon ta shndërrojë Gazën në minierë ari për investime pas luftës