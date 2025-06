Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot do jetë me diell me erëra të moderuara deri të forta veriore, me shpejtësi deri në 60 km/orë në disa raste.

Temperaturat minimale do të variojnë nga 11 deri në 20 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 27 deri në 36 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot me diell me erëra të moderuara deri të forta veriore.

Temperaturat minimale do të zbresin në 19 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 35 gradë.

