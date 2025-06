Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Me diell dhe shumë ngrohtë, me vranësira të lehta deri në mesatare do të mbajë moti sot në Maqedoninë e Veriut.

Pasdite do të zhvillohet vranësira e paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm lokalë dhe bubullima.

Proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me erëra të forta dhe shfaqjen e breshërit.

Në Shkup do të mbajë mot me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare.

Temperatura e mëngjesit shënon 22 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale ditore do të arrijë deri në 34 gradë Celsius.

Pasdite do të ketë paqëndrueshmëri, me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe kushte për stuhi të izoluara me breshër.

