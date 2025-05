Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Sot në vendin tonë pritet mot i ndryshueshëm dhe jostabil, me vranësira të shpeshta dhe reshje shiu të herëpashershme. Pas reshjeve, do të ketë intervale me nxehtësi dhe erëra të fuqishme, që pritet të ndikojnë në pjesë të ndryshme të territorit.

Reshjet pritet të intensifikohen në orët e mbrëmjes dhe gjatë natës, sidomos në rajonet lindore dhe jugore, ku priten reshje më të dendura.

Temperaturat do të luhaten nga 8 deri në 15 gradë në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë ditës do të arrijnë nga 18 deri në 25 gradë Celsius.

Moti në Shkup

Në rajonin e Shkupit do të mbizotërojë mot me vranësira të ndryshueshme dhe reshje të herëpashershme, të shoqëruara me bubullima dhe erëra të forta nga veriu. Kushtet atmosferike në luginë do të favorizojnë zhvillimin e një stuhie jetëshkurtër.

Temperatura minimale në Shkup do të jetë rreth 13 gradë, ndërsa ajo maksimale pritet të ngjitet deri në 21 gradë Celsius.

