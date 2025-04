Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Sot do të kemi mot pjesërisht me vranësira dhe jostabilitet, me shira dhe bubullima lokale.

Proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shira të rrëmbyeshëm, stuhi me bubullima, erëra të forta dhe breshër të izoluar.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin 6 deri në 11 gradë, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 18 deri në 26 gradë.

Në Shkup, mot pjesërisht i vranët, mot i paqëndrueshëm në disa pjesë të luginës në pasdite me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe kushte për breshër të izoluar. Temperatura minimale do të bjerë në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 25 gradë.

Gjatë fundjavës moti do të mbetet pjesërisht i vranët dhe i paqëndrueshëm me reshje shiu dhe bubullima të herëpashershme.

Lokalisht, do të ketë procese më intensive në formën e stuhive me shira më të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe breshër të izoluar. Të hënën do të ketë reshje lokale të shiut, ndërsa nga e marta moti do të stabilizohet.

