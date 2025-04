Moti nesër në mëngjes do të jetë më i freskët gjatë ditës me diell dhe më i ngrohtë

Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe më i freskët, me diell gjatë ditës me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 0 deri në 7 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 19 deri në 27 gradë.

MARKETING