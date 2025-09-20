Moti në mëngjes i kthjellët dhe më i freskët, gjatë ditës me diell

Moti në mëngjes i kthjellët dhe më i freskët, gjatë ditës me diell

Sot në mëngjes moti do të jetë i kthjellët dhe më i freskët, gjatë ditës kryesisht me diell. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të lëvizë në interval prej 4 deri 15, ndërsa ajo maksimale do të lëvizë prej 25 deri 31 gradë.

Në Shkup, mot me diell me erë të lehtë. Temperatura minimale do të bie deri në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri 31 gradë.

Gjatë fundjavës dhe në ditët e para të javës së ardhshme moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me rritje graduale të temperaturës së ajrit. Pastaj do të ketë rritje të vranësirave.

MARKETING

Të ngjajshme

Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Ministri i jashtëm ngriti flamuri sirian mbi ambasadën në Washington për herë të parë në më shumë se një dekadë

Ministri i jashtëm ngriti flamuri sirian mbi ambasadën në Washington për herë të parë në më shumë se një dekadë

Trump nis programin e vizave “Karta e Artë” për donatorët e pasur të huaj

Trump nis programin e vizave “Karta e Artë” për donatorët e pasur të huaj

Shkupi pret Makedonija GP, synon kthesën në kampionat

Shkupi pret Makedonija GP, synon kthesën në kampionat

Mexhiti nga Serova: 100 milionë investime për Çairin, synojmë edhe 200 milionë të tjera

Mexhiti nga Serova: 100 milionë investime për Çairin, synojmë edhe 200 milionë të tjera

Garë shtetërore për ndihmën e parë në Gostivar

Garë shtetërore për ndihmën e parë në Gostivar