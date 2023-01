Moti i keq shkakton përmbytje historike në Australi, meterologët: “Uji aq sa mund të shohë syri”

Shumë zona të Australisë janë përmbytur, helikopterët ushtarakë kanë evakuuar qindra njerëz nga përmbytjet që sipas vendase ndodhin një here në një shekull. Sipas kreut të shërbimeve të ndihmës zonat në veriperëndim të vendit janë nën ujë dhe nuk mund të shihje asgjë nga dendësia e tij.

Shërbimi i motit i Australisë tha sot gjendja kritike e motit do të vazhdoj ende. Shumë komunitete në veriperëndim të vendit apelojnë për ndihmë nga përmbytja record e vendit.

Locals from the Kimberley region in Western Australia have been sharing videos of the one-in-100 year floods that have destroyed homes and displaced local wildlife.

The ADF have been deployed to help with evacuations as the flooding worsens.

Read more: https://t.co/VDBgtfongH pic.twitter.com/cJCP8zRoAG

— SBS News (@SBSNews) January 5, 2023