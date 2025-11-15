Moti i keq përfshin Italinë, ende asnjë gjurmë nga tre të rinjtë e zhdukur
Në Xhenova, moti i keq po shkakton trazira dhe dëme të konsiderueshme. Tre alpinistë të rinj rezultojnë të zhdukur në zonën e Piani di Praglia.
Sipas mediave italiane, zjarrfikësit ndodhen në vendngjarje së bashku me ekipet e kërkimit në një zonë të largët, ndërsa rrethanat e zhdukjes së të rinjve ende nuk janë të qarta.
Në orët e para të pasdites, një tornado shkaktoi rënien e disa kontejnerëve pranë portit të Xhenovës, pa shkaktuar persona të lënduar.
Liguria është rajoni i vetëm ku sot është lëshuar alarmi i verdhë nga Departamenti i Mbrojtjes Civile, ndërsa për nesër është parashikuar alarm portokalli, që tregon përkeqësim të mëtejshëm të motit.
Ekziston një probabilitet i lartë për stuhi të forta, të cilat mund të vazhdojnë në të gjitha zonat nga mesdita, sipas raportimeve të mediave vendase.
Shirat e rrëmbyeshëm që kanë përfshirë rajonin që nga mbrëmja e djeshme kanë shkaktuar përmbytje në qytetin e Xhenovës, duke përfshirë nënkalimin Brin, nënkalimin Via Milano dhe nënkalimin Via Perlasca.
Përveç kësaj, rruga Aurelia në drejtim perëndimor të Arenzanos është mbyllur herë pas here për shkak të një rrëshqitjeje dheu pranë tunelit Pizzo.