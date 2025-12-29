Moti i keq përfshin Gazën, përmbyten mijëra tenda të palestinezëve të zhvendosur
Stuhitë e forta dhe baticat e larta shkatërruan kampet e palestinezëve të zhvendosur në Khan Younis të dielën, duke përkeqësuar krizën humanitare për mijëra njerëz që tashmë janë detyruar të qëndrojnë në vijën bregdetare nga operacionet ushtarake izraelite, raporton Anadolu.
Kryebashkiaku i Khan Younisit, Alaaddin el-Batta deklaroi se mijëra familje humbën tendat e tyre për shkak të motit të keq. “Këto familje po përpiqen të gjejnë strehim bazë”, tha El-Batta duke paralajmëruar se kushtet e vështira të motit që po vijnë ka të ngjarë të lënë mijëra të tjerë të ekspozuar në ditët në vijim.
Gaza është prekur që nga e shtuna nga një sistem polar me presion të ulët, i treti i sezonit të dimrit, që sjell shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të forta.
Gaza ka luftuar për të mbijetuar motin e ashpër në muajt e fundit, pasi dy depresione të mëparshme të motit shkaktuan vdekjen e 17 palestinezëve, përfshirë katër fëmijë, për shkak të shembjes së ndërtesave tashmë të dëmtuara nga bombardimet izraelite dhe përmbytjeve dhe çrrënjosjes së dhjetëra mijëra tendave të zhvendosur.
Kushtet e motit paraqesin rrezik të madh për palestinezët e zhvendosur që jetojnë në tenda të vjetra ose ndërtesa me rrezik të lartë të dëmtuara rëndë, të cilat kanë qenë nën sulme të përsëritura izraelite që nga tetori i vitit 2023.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.200 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171.200 të tjerë që nga tetori i vitit 2023 në Rripin e Gazës në një sulm brutal që e la enklavën në rrënoja.