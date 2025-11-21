Mot me vranësira të ndryshueshme me reshje të kohëpakohshme lokale të shiut

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje lokale të kohëpakohshme. Në disa vende, reshjet do të jenë më intensive, me sasi uji mbi 30 litra për metër katror 24 orë, me kushte për stuhi me bubullima dhe erëra të forta.

Gjatë ditës, do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga drejtimi jugor me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 8 deri në 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 13 deri në 19 gradë Celsius.

