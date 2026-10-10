Mot me vranësira të ndryshueshme dhe reshje lokale të shiut
Moti gjatë ditës së sotme do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe reshje lokale të shiut. Në disa zona priten edhe bubullima të rralla.
Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi perëndimor. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 10 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 22 deri në 29 gradë Celsius.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe reshje lokale të shiut. Era do të fryjë e dobët, nga drejtime të ndryshueshme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 26 gradë Celsius.