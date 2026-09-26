Mot me vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu

Mot me vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu

Moti sot do të jetë pjesërisht i vranët, ndërsa në orët e mëngjesit priten reshje lokale dhe të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut.

MARKETING

Shik.mk

Temperatura minimale do të lëvizë nga 7 deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 15 deri në 21 gradë.

Në Shkup do të mbizotërojë mot me vranësira. Gjatë natës dhe në orët e mëngjesit priten reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë e lehtë, herë pas here deri mesatare, nga drejtimi i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të jetë 11 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 20 gradë Celsius.

Nga e diela dhe gjatë ditëve të ardhshme të javës së punës, moti do të jetë pjesërisht i vranët dhe më i ngrohtë, me periudha me diell. Megjithatë, në disa zona do të ketë kushte për reshje të shkurtra shiu.

Era do të fryjë kryesisht e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut.

MARKETING

Të ngjajshme

Forcat izraelite përdorin predha fosfori në sulmet në Libanin jugor

Forcat izraelite përdorin predha fosfori në sulmet në Libanin jugor

Mickoski u takua me Gutereshin: U konfirmua bashkëpunimi i shkëlqyeshëm mes Kombeve dhe Maqedonisë

Mickoski u takua me Gutereshin: U konfirmua bashkëpunimi i shkëlqyeshëm mes Kombeve dhe Maqedonisë

Arabia Saudite rrëzon dy dronë të Hu’thive që kishin në shënjestër rajonin e Riadit

Arabia Saudite rrëzon dy dronë të Hu’thive që kishin në shënjestër rajonin e Riadit

Pezeshkian: Irani është i hapur për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me SHBA-në, por duhet të rindërtohet besimi

Pezeshkian: Irani është i hapur për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me SHBA-në, por duhet të rindërtohet besimi

Trump refuzon armëpushimin, SHBA pritet të sulmojë Iranin

Trump refuzon armëpushimin, SHBA pritet të sulmojë Iranin

VLEN: Forcojmë boshtin me diasporën shqiptare dhe SHBA-në

VLEN: Forcojmë boshtin me diasporën shqiptare dhe SHBA-në