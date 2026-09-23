Mot me vranësira dhe intervale me diell në Maqedoninë e Veriut

Mot me vranësira dhe intervale me diell në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me vranësira, por me intervale me diell.

Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi verior. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 16 deri në 24 gradë Celsius.

Sipas parashikimeve, deri të premten moti pritet të jetë relativisht i qëndrueshëm, me temperatura më të ulëta gjatë orëve të mëngjesit. Ndërkaq, të premten priten reshje lokale të shiut në disa pjesë të vendit.

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