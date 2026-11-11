Mot me vranësira dhe intervale me diell, në disa zona pritet edhe shi i lehtë

Mot me vranësira dhe intervale me diell, në disa zona pritet edhe shi i lehtë

Maqedonia e Veriut sot do të karakterizohet nga mot pjesërisht i vranët, me intervale të herëpashershme me diell. Në pjesët perëndimore të vendit priten reshje të lehta lokale shiu, ndërsa në disa lugina do të ketë paraqitje të mjegullës.

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Shik.mk

Gjatë ditës do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 11 deri në 15 gradë Celsius.

Në Shkup, moti do të jetë pjesërisht i vranët, me mundësi për reshje të lehta lokale shiu. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtime të ndryshueshme.

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