Mot me vranësira dhe i ftohtë me borë të dobët të herëpashershmëm, nga e premtja rritje të temperaturave ditore

Moti deri në fund të ditës do të mbajë kryesisht me vranësira dhe i ftohtë me borë të dobët të herëpashershmëm. Do të fryjë erë e lehtë nga veriu. Temperaturat maksimale do të jenë në intervalin prej -2 deri në 5 gradë, informojnë nga DPHM.

Në Shkup kryesisht mot me vranësira, i qetë dhe i ftohtë me kushte për borë të dobët. Temperatura do të arrijë deri në 4 gradë.

Sipas sinoptikanëve moti nesër do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe i ftohtë me kushte për reshje të dobëta bore. Paradite në disa lugina do të ketë mjegull të dobët.

“Nga dita e premte do të mbizotërojë mot i qëndrueshëm me rritje të temperaturave ditore. Temperaturat e mëngjesit kudo do të jenë nën zero, ndërsa vende-vende do të zbresin nën -10 gradë. Në lugina do të ketë mjegull dhe ulje të temperaturave ditore”, njoftojnë nga DPHM.

MARKETING