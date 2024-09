Mot me diell me vranësira të vogla deri mesatare

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare. Nga orët e mesditës në pjesët perëndimore do të ketë kushte për shi lokal. Do të fryejë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 7 deri në 15, ndërsa ajo maksimale do të lëvizë prej 20 deri 27 gradë.

Në mes javë parashikohet të jetë mot pjesërisht me vranësira e ndjekur nga reshje të lokalizuara shiu dhe stuhi.

MARKETING