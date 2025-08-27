Mot me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në mesatare

Mot me diell dhe i nxehtë me vranësira të vogla deri në mesatare

Moti sot do të jetë me diell dhe më i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare, kryesisht nga jugperëndimi.

Temperatura minimale do të jetë në interval nga 6 deri në 17 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 28 deri në 35 gradë, informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Në Shkup, mot me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga jugperëndimi. Temperatura minimale do të bie në 13 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë 33 gradë.

Deri të premten, moti do të mbetet kryesisht me diell dhe i ngrohtë me një rritje graduale të temperaturave të ditës. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga jugu. Të shtunën pasdite dhe gjatë natës drejt të dielës, do të jetë i paqëndrueshëm me shira të rrëmbyeshëm lokalë dhe bubullima. Do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar jugperëndimore, ndërsa të dielën era do të ndryshojë drejtim në veri. Më pas do të vijë një periudhë moti i qëndrueshëm dhe më i ngrohtë.

MARKETING

Të ngjajshme

Një person është vrarë gjatë një përleshje para një kazinoje në Kavadar

Një person është vrarë gjatë një përleshje para një kazinoje në Kavadar

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të “goditur kamerën”

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të “goditur kamerën”

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar