Mot me diell dhe i nxehtë këtë të shtunë
Dita e parë e fundjavës do të karakterizohet nga mot me diell dhe i ngrohtë në të gjithë vendin.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 29 deri në 37 gradë. Në Shkup pritet mot me diell, me temperaturë minimale 14 gradë dhe maksimale deri në 36 gradë Celsius.
Të dielën pritet zhvillim lokal i vranësirave të paqëndrueshme, të shoqëruara me reshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima. Pas kësaj, sinoptikanët parashikojnë një periudhë me mot kryesisht stabil, me diell dhe temperatura të larta.