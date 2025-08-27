Mot me diell dhe i nxehtë deri të shtunën

Mot me diell dhe i nxehtë deri të shtunën

Në dy ditët e fundit do të përqendrohet mot kryesisht me diell dhe i nxehtë me ngritje graduale të temperaturave të ditës, të cilat do të arrijnë deri 38 gradë, kumtoi DPHM.

Të shtunën pasdite dhe gjatë natës drejt të dielës moti do të jetë jostabil me reshje lokale të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima. Do të fryjë erë e matur, vende-vende e përforcuar nga drejtimi jugperëndimor, ndërsa të dielën erë veriore, e cila do të kushtëzojë rënie të temperaturave ditore.

Më pas pason periudha e motit stabil dhe më të ngrohtë.

