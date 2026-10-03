Mot i qëndrueshëm dhe me diell, temperaturat deri në 26 gradë

Mot i qëndrueshëm dhe me diell, temperaturat deri në 26 gradë

Në Maqedoninë e Veriut sot pritet të mbizotërojë mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell, me vranësira të pakta deri në mesatare.

MARKETING

Shik.mk

Mëngjesi do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, ndërsa gjatë ditës do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 8 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 18 deri në 26 gradë.

Në Shkup pritet mot me diell dhe erë e lehtë deri mesatare nga veriu. Temperatura maksimale do të arrijë rreth 24 gradë Celsius.

Moti i ngjashëm do të vazhdojë edhe nesër. Mëngjesi do të jetë sërish i ftohtë, ndërsa në disa zona temperaturat do të jenë rreth zeros. Gjatë ditës pritet mot kryesisht me diell dhe relativisht i ngrohtë, me temperatura maksimale nga rreth 20 gradë në zonat më të larta deri në 25 gradë në pjesët më të ngrohta të vendit.

Periudha e motit të qëndrueshëm pritet të vazhdojë edhe në fillim të javës së ardhshme, kur temperaturat ditore do të shënojnë rritje graduale.

Ndryshimi i motit pritet nga mesi i javës, me shtim të vranësirave dhe mundësi për reshje.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli vret 5 palestinezë në Gaza, vazhdojnë shkeljet e armëpushimit

Izraeli vret 5 palestinezë në Gaza, vazhdojnë shkeljet e armëpushimit

Panovska: Zvarritja e rrugës evropiane po e përkeqëson pozitën e Maqedonisë

Panovska: Zvarritja e rrugës evropiane po e përkeqëson pozitën e Maqedonisë

“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

Regjim i posaçëm komunikacioni në Shkup për shkak të ndeshjes së futbollit Maqedoni – Skoci

Regjim i posaçëm komunikacioni në Shkup për shkak të ndeshjes së futbollit Maqedoni – Skoci

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme

Koreja e Jugut: Veriu lëshoi projektil të panjohur pranë bregdetit lindor

Koreja e Jugut: Veriu lëshoi projektil të panjohur pranë bregdetit lindor