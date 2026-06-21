Mot i pazakontë në Evropën qendrore, stuhitë e forta shkaktojnë dëme në Austri dhe Slloveni
Stuhi të forta të shoqëruara me breshër goditën sot disa shtete federale austriake, dhe brezi i stuhisë u zhvendos edhe mbi Slloveni. Një paralajmërim i kuq është lëshuar në Austri, ndërsa Agjencia Sllovene e Mjedisit (Arso) e ka rritur paralajmërimin në portokalli për verilindjen e vendit për shkak të mundësisë së erërave të stuhishme, shiut të rrëmbyeshëm dhe breshrit.
Në Austri, shërbimi i paralajmërimit për stuhi ka lëshuar një nivel të kuq rreziku për Tirolin, Salzburgun, Austrinë e Poshtme, Styria-n dhe Karinthian.
Zjarrfikësit patën ndërhyrje të shumta dhe disa ngjarje, siç është festivali në Graz, u desh të ndërpriteshin.
Stuhi të forta të shoqëruara me breshër goditën sot disa shtete federale austriake, dhe brezi i stuhisë u zhvendos edhe mbi Slloveni. Një paralajmërim i kuq është lëshuar në Austri, ndërsa Agjencia Sllovene e Mjedisit (Arso) e ka rritur paralajmërimin në portokalli për verilindjen e vendit për shkak të mundësisë së erërave të stuhishme, shiut të rrëmbyeshëm dhe breshrit.
Në Austri, shërbimi i paralajmërimit për stuhi ka lëshuar një nivel të kuq rreziku për Tirolin, Salzburgun, Austrinë e Poshtme, Styria-n dhe Karinthian.
Zjarrfikësit patën ndërhyrje të shumta dhe disa ngjarje, siç është festivali në Graz, u desh të ndërpriteshin.