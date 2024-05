Mot i ndryshueshëm me të reshura të përkohshme gjatë ditëve të ardhshme

Gjatë ditëve të ardhshme moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me periudha të diellit.

Në orët e pasdites do të ketë paraqitje lokale të vranësirave jostabile me të reshura të shiut dhe bubullima, posaçërisht të martën, kur temperaturat e ditës do të ulen për disa gradë, kumtoi DPHM.

