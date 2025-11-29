Mot i ndryshueshëm me periudha me diell

Mot i ndryshueshëm me periudha me diell

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell. Në male dhe në vende më të larta do të bjerë borë e lehtë. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 1 deri në 5 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 5 deri në 11 gradë Celsius.

Në Shkup, pjesërisht me vranësira dhe periudha me diell. Do të fryjë erë mesatare veriore.

Temperatura minimale do të bjerë në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 8 gradë.

 

