Moska mohon raportet se planifikon të sulmojë Evropën
Moska ka mohuar raportet e Reuters se Rusia po planifikon të pushtojë të gjithë Ukrainën dhe të sulmojë Evropën.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha gjatë një konference: “Ne kemi parë disa raporte të shpërndara mbi këtë çështje… Kjo është një situatë ku shërbimet e inteligjencës po bëjnë supozime dhe përfundime të pasakta. Kjo nuk është e vërtetë.”
Edhe zëvendës ministri i Jashtëm Sergei Ryabkov deklaroi se Rusia, pas luftës në Ukrainë, është ligjërisht e gatshme të konfirmojë se nuk ka ndërmend të sulmojë vendet e BE-së dhe NATO-s.
“Sigurisht, ne nuk kemi ndërmend të sulmojmë vendet e BE-së dhe NATO-s. Rusia nuk ndjek qëllimet agresive që i atribuohen vendit tonë”, tha diplomati.
Përkundrazi, siç tha ai, Evropa tashmë ka filluar zbatimin e programeve të rimilitarizimit në shkallë të gjerë. Vendet e BE-së e justifikojnë këtë duke përmendur një kërcënim të mundshëm nga Rusia.