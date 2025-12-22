Moska mohon raportet se planifikon të sulmojë Evropën

Moska mohon raportet se planifikon të sulmojë Evropën

Moska ka mohuar raportet e Reuters se Rusia po planifikon të pushtojë të gjithë Ukrainën dhe të sulmojë Evropën.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha gjatë një konference: “Ne kemi parë disa raporte të shpërndara mbi këtë çështje… Kjo është një situatë ku shërbimet e inteligjencës po bëjnë supozime dhe përfundime të pasakta. Kjo nuk është e vërtetë.”

Edhe zëvendës ministri i Jashtëm Sergei Ryabkov deklaroi se Rusia, pas luftës në Ukrainë, është ligjërisht e gatshme të konfirmojë se nuk ka ndërmend të sulmojë vendet e BE-së dhe NATO-s.

“Sigurisht, ne nuk kemi ndërmend të sulmojmë vendet e BE-së dhe NATO-s. Rusia nuk ndjek qëllimet agresive që i atribuohen vendit tonë”, tha diplomati.

Përkundrazi, siç tha ai, Evropa tashmë ka filluar zbatimin e programeve të rimilitarizimit në shkallë të gjerë. Vendet e BE-së e justifikojnë këtë duke përmendur një kërcënim të mundshëm nga Rusia.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Tajlanda dhe Kamboxhia bien dakord për bisedime në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit vdekjeprurës

Tajlanda dhe Kamboxhia bien dakord për bisedime në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit vdekjeprurës

3 të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin jugor në një shkelje të re të armëpushimit

3 të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin jugor në një shkelje të re të armëpushimit

Mucunski: Nuk do të pranojmë migrantë, as azilkërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar

Mucunski: Nuk do të pranojmë migrantë, as azilkërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar

Vrapçishti, AKI nis fushatën: Taravari dhe Ahmeti në mbështetje të Shabanit

Vrapçishti, AKI nis fushatën: Taravari dhe Ahmeti në mbështetje të Shabanit

Aliu: Bujar Osmani është figura politike që mund ta zëvendësojë Ali Ahmetin

Aliu: Bujar Osmani është figura politike që mund ta zëvendësojë Ali Ahmetin

Luma: Sekretari i VMRO-së në Kongres, sinjal për bashkëpunim me BDI

Luma: Sekretari i VMRO-së në Kongres, sinjal për bashkëpunim me BDI