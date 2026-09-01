Moska hedh poshtë akuzat e Berlinit për tentativën e sulmit me dron në Aeroportin e Leipzigut
Ambasada ruse në Gjermani ka hedhur poshtë si “të pabazuara, absurde dhe të paarsyeshme” akuzat e Berlinit lidhur me një tentativë sulmi me dron në Aeroportin e Leipzigut, transmeton Anadolu.
Ambasada në platformën Telegram akuzoi Berlinin se po çmonton sistematikisht kornizën e bashkëpunimit ruso-gjerman.
Ajo tha se ambasadori i Rusisë në Gjermani ishte thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku i ishte paraqitur një protestë lidhur me përfshirjen e pretenduar të Rusisë në një incident më 5 gusht me një dron të ngarkuar me eksploziv.
Sipas ambasadës ruse, autoritetet gjermane fajësuan Rusinë pa paraqitur prova dhe njoftuan sanksione për atë që Berlini i quajti “sulme hibride në përshkallëzim” të Moskës.
Masat përfshijnë mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Rusisë në Bonn deri më 18 shtator dhe ndërprerjen e një marrëveshjeje ruso-gjermane të vitit 2011 për qendrat kulturore dhe informative, e cila përfshin edhe Shtëpinë Ruse në Berlin.
Ambasadori rus hodhi poshtë akuzat, duke i cilësuar masat si një “përshkallëzim të paprecedentë” në marrëdhëniet dypalëshe dhe duke paralajmëruar se ato do të kenë pasoja, për të cilat Gjermania do të mbajë përgjegjësi të plotë.
“Ai theksoi se provokimi i sajuar me nxitim në Aeroportin e Leipzigut u shërben ekskluzivisht qëllimeve të regjimit të Kievit, krahut militarist të klasës politike evropiane dhe magnatëve të kompleksit ushtarako-industrial, të interesuar për nxitjen e konfliktit ukrainas”, thuhet në deklaratë.
Veçmas, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se Gjermania do të marrë një “përgjigje të përshtatshme” ndaj vendimit të saj për të mbyllur Shtëpinë Ruse dhe Konsullatën e Përgjithshme të Rusisë.
Në deklaratat për agjencinë shtetërore të lajmeve Tass, Zakharova akuzoi Berlinin se po përdor një “pretekst të sajuar” për të përshkallëzuar më tej marrëdhëniet dypalëshe dhe tha se Gjermania nuk kishte paraqitur asnjë provë bindëse për të mbështetur akuzat e saj kundër Rusisë.
“Si Shtëpia Ruse, ashtu edhe Konsullata jonë e Përgjithshme në Bonn prej kohësh e kanë shqetësuar elitën në pushtet. Tani kanë sajuar një pretekst. Epo, do të marrin një përgjigje të përshtatshme”, theksoi ajo.
Zakharova gjithashtu akuzoi Gjermaninë se po nxit luftën në Ukrainë dhe se po merr pjesë në ato që ajo i quajti sulme terroriste, duke theksuar se Moska do t’u përgjigjet të gjitha vendimeve “antiruse”.
Deklarata erdhi pasi Gjermania fajësoi Rusinë për një tentativë sulmi me dron në Aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar dhe njoftoi masa dhe sanksione të gjera kundër Moskës.
Ministri i Punëve të Brendshme, Alexander Dobrindt, tha në një konferencë për media në Berlin se hetuesit kishin konstatuar se komploti ishte planifikuar nga shërbimet ruse të inteligjencës dhe ishte zbatuar nga operativë të nivelit të ulët.
Duke folur në të njëjtën konferencë për media, ministri i Punëve të Jashtme, Johann Wadephul, tha se kishte thirrur ambasadorin rus për t’i paraqitur protestën e Berlinit dhe për ta njoftuar Moskën për masat e qeverisë.
“Konsullata e Përgjithshme e Rusisë në Bonn do të mbyllet më 18 shtator. Marrëveshja për Shtëpinë Ruse në Berlin po ndërpritet”, tha Wadephul.
Qendra kulturore e epokës sovjetike në kryeqytet prej kohësh është konsideruar nga zyrtarët perëndimorë si një mbulesë e mundshme për veprimtari të inteligjencës.