Moska e mohon se ka një plan SHBA-Rusi për paqen në Ukrainë

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka thënë të enjten se “nuk ka konsultime që po zhvillohen aktualisht” me SHBA-në për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë.Komentet e tij erdhën pasi media të ndryshme raportuan ekzistencën e një plani të tillë.

“Sigurisht që ka kontakte, por procese që mund të quhen konsultime nuk janë duke u zhvilluar”, u ka thënë Peskov gazetarëve në një konferencë telefonike, ndërsa qarkulluan raportime rreth një propozimi të ri SHBA-Rusi.

Peskov ka përsëritur se “nuk kemi asgjë të re për të shtuar në atë që u tha në Anchorage” në gusht, kur u takuan presidenti rus, Vladimir Putin dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Ai ka theksuar se Rusia “mbetet e hapur” për t’i dhënë fund operacionit ushtarak, por ka shtuar se “zgjidhja duhet të çojë në eliminimin e shkaqeve rrënjësore të këtij konflikti”.

 

