Mosaktivizimi i Zhegrovës kundër Fiorentinës, zbulohet arsyeja
Edon Zhegrova vazhdon të ketë sfida për të siguruar vendin e tij te Juventusi, pas një mosaktivizimi të tij në ndeshjen e mbrëmshme kundër Fiorentinës.
Sulmuesi kosovar nuk luajti asnjë minutë, duke shkaktuar reagime të shumta si në Kosovë, ashtu edhe në Itali.
Sipas gazetarit italian Dario Pellegrini, Zhegrova ka qenë i qortuar nga trajneri Luciano Spalletti para fillimit të ndeshjes. Arsyeja, sipas raportimeve, ishte se sulmuesi kosovar ishte irrituar nga thirrjet e tifozëve të Juventusit gjatë ngrohjes, dhe iu përgjigj atyre me një gjest që nuk u pëlqeu trajnerit Spalletti. Ky veprim shkaktoi që trajneri ta qortonte Zhegrovën, duke e lënë atë jashtë formacionit për këtë takim.