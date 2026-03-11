Morën qëllimisht karton të verdhë, dy yjet e Bayernit mund të dënohen rëndë nga UEFA
Dy yje të Bayern Munichut thuhet se janë ndëshkuar qëllimisht me kartonë të verdhë gjatë fitores së thellë ndaj Atalantas në Ligën e Kampionëve, për të munguar në ndeshjen kthyese relativisht të parëndësishme dhe për të qenë të ‘pastër’ nga ndeshjet çerekfinale. Por, rrezikojnë të dënohen rëndë nga UEFA nëse qëllimi i tyre konfirmohet.
Gjatë performancës së tij të shkëlqyer në fushë kundër Atalantas të martën mbrëma në ndeshjen e parë të fazës së 1/8-tës së fituar me rezultat 6-1, Michael Olise, arriti me zgjuarsi të merrte një karton të verdhë dhe të humbiste ndeshjen relativisht të parëndësishme të kthimit javën e ardhshme në Allianz Arena.
Olise mori një rrezik të madh duke kërkuar qëllimisht një karton të verdhë. Ylli francezi (13 ndeshje, 4 gola), i cili shënoi dy gola të shkëlqyer dhe dha një asistim, e gjeti atë në minutën e 77-të, pasi u vonua para se të ekzekutonte një goditje nga këndi kur skuadra e tij po udhëhiqte lehtësisht 6-0. Ai refuzoi të përshpejtonte procesin pavarësisht paralajmërimeve të gjyqtarëve.
24-vjeçari, i cili tashmë po vuante një pezullim pasi mori dy kartonë të verdhë në këtë garë, në fund u ndëshkua me karton të verdhë. Kjo do të thotë se ai do të pezullohet për ndeshjen relativisht kundër Atalantës të mërkurën e ardhshme në Allianz Arena. Por, ai ka gjasa të humbasë pjesën tjetër të turneut, të paktën në teori.
UEFA mund të vendosë gjithashtu një sanksion më të ashpër ndaj Olise për sjelljen e tij. Rregullorja disiplinore e organit drejtues evropian përcakton një dënim më të rëndë për lojtarët që qëllimisht përpiqen të marrin një karton të verdhë në mënyrë që të pezullohen për ndeshjen pasardhëse.
Kjo është një mënyrë për të parandaluar lojtarët nga anashkalimi i rregullave duke zgjedhur se cilën ndeshje do të humbasin.
Mbetet për t’u parë nëse UEFA do ta konsiderojë sjelljen e Michael Olise si pjesë të kësaj kategorie, siç ka bërë në të kaluarën me lojtarë si Sergio Ramos dhe Dani Carvajal.
Nëse është kështu, edhe Joshua Kimmich ka arsye për t’u shqetësuar. Në minutën e 83-të, lojtari i Bayern Munich, i cili po vuante gjithashtu një pezullim, hezitoi për një kohë të konsiderueshme përpara se të ekzekutonte një goditje dënimi.
Dhe ashtu si Olise, reprezentuesi gjerman përfundoi duke marrë një karton të verdhë, gjë që duhet t’i lejojë atij të humbasë ndeshjen e dytë të fazës së 1/6-tës dhe kështu të kthehet pa rrezik për çerekfinalet, ku bavarezët do të përballen me fituesin e ndeshjes midis Real Madrid dhe Manchester City.