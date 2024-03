Momenti kur një anije përplaset me urën në SHBA dhe e shemb (VIDEO)

Një alarm është dhënë në orët e para të së martës në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur një anije mallrash që mbante një kontejner goditi një nga kalatat e një ure , duke sjellë si pasojë shembjen e saj.

Ura që u shemb është Ura e Francis Scott Key ndërsa anija që u rrëzua, mbante një flamur Singapori. Nga informacionet e deritanishme bëhet e ditur se në momentin e shembjes së urës ndodheshin 3-4 automjete private dhe shtatë punëtorë. Nuk dihet se sa mund të jetë numri i viktimave.

Sipas një operatori zjarrfikës “një anije me kontejnerë goditi urën Key në Baltimore. Një pjesë e urës është shembur. Anijet e zjarrfikësve dhe të policisë po shkojnë në zonë”. Ura e Francis Scott Key, më e madhja në zonën e Baltimores, është ndërtuar në vitin 1977, është 2.6 km e gjatë dhe vlerësohet të kalohet nga 11.5 milionë automjete në vit me një kosto ndërtimi prej 110 milionë dollarësh.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024