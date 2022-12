Argjentina është shpallur kampione e botës, për herë të tretë në histori.

Messi këtë arritje e përjetoi me lot, pasi ishte trofeu i vetëm që i mungonte.

Argjentina fitoi në penallti me rezultat 4-2.

The moment when Lionel Messi understood that he’s a World Champion 🥹

pic.twitter.com/iWgspMVVYX

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 18, 2022