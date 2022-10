Momenti kur Makhachev rrëzon Oliveiran me një grusht në tokë dhe pastaj e detyron ta dorëzoj luftën

Islam Makhachev e mposhti Charles Oliveiran në raundin e dytë për t’u bërë kampion i padiskutueshëm i peshave të lehta të UFC në UFC 280 pas fitores sot (e shtunë) në mbrëmje.

Makhachev bëri një paraqitje të shkëlqyer duke e mposhtur kundërshtarin brazilian, i cili ishte në një seri fitoresh prej 11 ndeshjesh në meç.

Fitorja e yllit nga Dagestani erdhi në raundin e dytë, duke u bërë në fund kampion i padiskutueshëm i peshave të lehta në UFC.

