Momenti kur Greta Thunberg ndalohet përsëri nga ushtria izraelite, pasi marina e rrethoi flotën e anijeve ndërsa ajo i afrohej Gazës
Greta Thunberg është tërhequr nga anija e saj “Flota e Lirisë” nga forcat detare izraelite, ndërsa ajo i afrohej Rripit të Gazës së rrethuar.
Ndërsa Flota Globale Sumud iu afrua territorit palestinez me ndihma humanitare të mërkurën në mbrëmje, të paktën 19 anije u ndaluan dhe në to hipën pjesëtarë të marinës izraelite, sipas atyre që ishin në bord.
Anijet Sirius, Alma dhe Adara u ndaluan rreth 80 milje nga bregu i Gazës, sipas organizatorëve që ndanë pozicionet e drejtpërdrejta të flotës, transmeton Telegrafi.
Në pamjet e postuara në X nga Ministria e Jashtme e Izraelit, aktivistja suedeze e klimës Thunberg shihet midis atyre që po ndalohen nga zyrtarët.
Ndërsa është ulur në dysheme, Thunberg merr atë që duket të jetë një shishe me ujë dhe vesh një kapelë të gjelbër me bretkosë dhe një pallto të bardhë ndërsa merr sendet e saj.
“Tashmë disa anije të flotës janë ndaluar në mënyrë të sigurt dhe pasagjerët e tyre po transferohen në një port izraelit”, thuhej në postim.