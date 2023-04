Momenti kur droni kamikaz i Ukrainës lëviz me shpejtësi për të goditur më pas transportuesin e blinduar rus

Pamjet të cilat po shpërndahen gjerësisht në Twitter tregojnë momentin kur droni kamikaz ukrainas godet një transportues personeli rus të blinduar.

Këto pamje tregojnë se si droni kamikaz po lëvizte me shpejtësi të madhe, duke e shkatërruar atë dhe duke vrarë të paktën tre ushtarë rusë, sipas burimeve, transmeton Telegrafi.

Automjeti rus siç thuhet po transportonte personel të plagosur.

Crazy footage of Ukrainian kamikaze drone flying with high speed towards Russian APC carrying wounded personnel. Striking it and killing at least 3 soldiers. (according to source)#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/3CBK3yX0W4

— Ukraine – Combat Footage Archive 🇺🇦 🇬🇪 (@Bodbe6) April 8, 2023