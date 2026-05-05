Momenti epik i mbrëmjes, Donnarumma ra në gjunjë dhe iu lut gjyqtarit të anulonte golin e Evertonit

Manchester City barazoi me rezultat 3-3 kundër Evertonit të hënën mbrëma në ndeshjen e javës së 35-të të Ligës Premier, por një moment epik ‘vodhi’ vëmendjen.

Duke fituar një pikë, ose duke humbur dy, “Citizens” mbetën minus 5 pikë pas Arsenalit kryesues, me një ndeshje më pak të zhvilluar dhe sipas vetë trajnerit Pep Guardiola, tani fati nuk është më në duart e tyre.

Përveç golit, mbrëmë pamë edhe një situatë interesante. Konkretisht, portieri i Cityt, Gianluigi Donnarumma, luajti një rol të madh në golin e dytë të Evertonit.

 

Domethënë, pas golit të Jake O’Brien për epërsinë 2-1, portieri italian ishte i bind se ishte fauluar.

Ai ra në gjunjë nga mosbesimi dhe praktikisht iu lut gjyqtarit Michael Oliver që ta anulonte golin.

Megjithatë, gjyqtari nuk e ndryshoi vendimin e tij dhe goli u pranua, gjë që rriti më tej tensionet në fushë.

