Moldavia bëhet me kryeministër pro-BE

Alexandru Munteanu u betua si kryeministër i Moldavisë të shtunën gjatë një ceremonie ku morën pjesë Presidentja Maia Sandu dhe kryetari i parlamentit, Igor Grosu.

Muneanu, një ekonomist 61-vjeçar i cili ka punuar në Bankën Botërore dhe Bankën Kombëtare të Moldavisë, po merr një detyrë politike për herë të parë për të ndihmuar në udhëheqjen e përpjekjeve të vendit të tij për anëtarësim në BE, raporton “Politico”.

Parlamenti i Moldavisë emëroi Munteanun si kryeministër të premten, pasi zgjedhjet e shtatorit i dhanë Partisë qeverisëse të Veprimit dhe Solidaritetit (PAS) të Sandusë një fitore vendimtare ndaj rivalëve të saj pro-rusë.

“Kemi një mundësi unike për t’u bërë qeveria që do ta çojë Moldavinë në Bashkimin Evropian”, tha Munteanu të premten para votës së besimit. Kryeministri i sapozgjedhur fitoi mbështetjen e 55 prej 101 deputetëve.

 

