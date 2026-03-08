Mojtaba Khamenei, lider i ri suprem i Iranit

Mojtaba Khamenei, lider i ri suprem i Iranit

I biri i Ajatollah Ali Khameneit, Mojtaba Khamenei, është emëruar lider i ri suprem i Iranit, kanë raportuar të dielën mediat shtetërore iraniane, transmetoi Reuters.

Vendimi për emërimin e tij raportohet të jetë marrë nga Asambleja e Ekspertëve në Iran.

Mojtaba Khamenei, klerik i rangut të mesëm me lidhje të ngushta me Gardën Revolucionare, është konsideruar prej kohësh si një pasues i mundshëm i babait të tij.
Emërimi i tij ndodhi pasi Ajatollah Ali Khamenei u vra pas sulmeve të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Iranit.

