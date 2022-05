“Moj Evropë!”

Editorial i Revistës SHENJA

Shkruan: Ismail Sinani

Moj Evropë, Evropë e vjetër,

Si s’më gjete një rrugë tjetër,

Një rrugë tjetër me pak besë,

100 vjet m’qiten’harresë.

Kur poeti, dramaturgu eshkrimtari Ymer Shkreli e ka shkruar poezinë “Moj Evropë”, me siguri inspirimin e tij nuk e ka pasur incidendal. Ai, me gjasë, i është rrekur thellë historisë kombëtare, e cila na tregon se shqiptarët në këtë nënqiell e kanë paguar kostonmë të lartë të pavendosmërisë europiane ndër vite e shekuj.

Sot, kur një pjesë e kontinentit po merr flakë, për ata që duan të mësojnë nga pësimet e tjetrit, mund ta shohin më qartë realitetin politik në të cilin jetojmë të gjithë. Mund të kuptojnë se moralizimi i skajshëm i raporteve mes shteteve dhe kombeve, nuk është asgjë tjetër përpos se naivitet politik.

Ukraina, e cila tashmë ka humbur një të pestën e territorit, e që i bie pak më shumë se dyfishi i territorit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, paraqet një alarm se jo të gjithë miqtë e deklaruar janë miq të vërtetë. Ukraina po na përdëfton se, për fat të keq, dominon interesi ekonomik, edhe atë shumë shpesh, kurse vlerat humane, me shumë gjasë, janë broçkulla teorike.

Sot në Ukrainë po shohim se, krahas “ndihmës morale” që po u ofrohet në emër të fëmijëve, grave, pleqve…, nuk po mungon edhe kostoja prej një miliardë euroshe pak më shumë, që po i jepet Rusisë së Putinit për ta blerë gazin rus.

Në fjalorin e gjuhës shqipe emri PARADOKS, zbërthehet si mendim që bie në kundërshtim me atë që dihet a që është pranuar përgjithësisht si e vërtetë; ide pak e çuditshme në vështrimin e parë, që duket se bie në kundërshtim me arsyen e shëndoshë, por që mund të jetë e vërtetë. E ky term, më mirë se çdo term tjetër, e zbërthen sot qasjen europiane në këto dy-tre muajt e fundit.

Çfarë i bie gjithë ky muhabet në kontekstin shqiptar? Poezia e sipërpërmendur, e që ishte përjetësuar përmes zërit të këngëtarit të njohur Ilir Shaqiri, në vitet e ’90-ta të shekullit të kaluar, atëherë kur shqiptarët me ngulm kërkonin liri nga tutela serbe, për fat të keq flet hapur se me kë kemi të bëjnë? S’do mend se ky kontinent është fati ynë, por po ashtu s’do mend se ky kontinent,kur e shikojmëtë kaluarën, na bën me dije se di t’i harrojë edhe më të afërmit atëherë kur janë në pyetje “interesat më madhore”, fjala bie gazi rus?!

Kosova, më saktë tokat shqiptare, sot sërish gjenden në rrezik, dhe dihet se prej kujt… Serbisë, e cila në këtë pjesë të globit njihet si Rusia e vogël. Në një kohë kur në rajonin tonë sillet sikurse Rusia e Putinit, ajo përkëdhelet nga Brukseli dhe shtetet më të fuqishme të Bashkimit Europian.

Prandaj duhet kuptuar se okupimi rus në Ukrainë ka shpërfaqur një gjendje krejt të re në krijimin e gjeopolitikave. Kjo luftë i nxori në pah edhe më shumë divergjencat politike në kampin perëndimor – BE, por edhe në NATO. Ndonëse në shikim të parë duket se të gjithë anëtarët e këtyre mekanizmave flasin në një “gjuhë”, megjithatë veprimet në terren e dëshmojnë të kundërtën. Kjo luftë tregoi se shumë shtete anëtare të BE-së dhe NATO-s, në momente të caktuara, më shumë u morën me ruajtjen e parametrave të tyre ekonomikë sesa më viktimat e Ukrainës, të cilat po shtohet çdo ditë e më shumë.

Ne, shqiptarët, duke qenë se prej kohësh jemi “lidhur ngushtë” me Brukselin, ndoshta më shumë se çdo komb tjetër në Europë, do të duhej t’i vërenim këto divergjenca brenda BE-së, pasi që kemi një çështje të pazgjidhur me aleatin më të ngushtë të Rusisë, Serbinë.

Nisur nga gjithë ajo që u përmend më lart, parashtrohet pyetja se si duhet të sillen politikanët shqiptarë karshi atyre shteteve, që disi në heshtje i shfaqën njëfarë nënshtrimi politikës së Putinit? A duhet të marrim mësim edhe ne para se të bëhet vonë apo duhet të vazhdojmë të jemi të bindur se, në rast të “më të keqes”, Kosova do ta ketë mbështetjen e parezervë sikurse në vitin 1999? Apo, thënë më ndryshe, a duhet edhe kryeministrat dhe diplomatët e sotëm të BE-së të shihen me syrin e para më shumë se 20 vjetësh? Ose, nëse çështjen e shtyjmë një shkallë më tutje, a duhet të insistojmë që sa më parë të mbyllet kapitulli me Serbinë apo, thjesht, çështjen duhet lënë për “kohëra më mira”, duke e ruajtur status quo-në?

Krejt në fund, ne kemi të drejtë të klithim me këto vargje të poezisë, me të cilën e filluam:

Kthema borxhin, kthema borxhin.

L’shoma diellin.

Du’t’jem Zot!

N’timen tokë!

Dje dhe sot, sot e nesër

Jam Evropë, jam Evropë, jam Evropë.

Por, nëse nëna nuk e do fëmijën, atëherë çfarë bëjmë?!

Ismail SINANI