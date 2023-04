Moderna: Vaksinat kundër kancerit dhe sëmundjeve të zemrës do të jenë gati brenda dhjetë vjetëve

Miliona jetë mund të shpëtohen nga një grup novator i vaksinave të reja, përfshirë kancerin, thonë ekspertët. Një kompani farmaceutike beson se ilaçet për kancerin, sëmundjet kardiovaskulare dhe autoimune do të jenë gati deri në vitin 2030.

Studimet mbi këto vaksina po na japin “besim të jashtëzakonshëm”, ku disa studiues thonë se më parë janë duhur 15 vjet për të arritur një përparim, tani ajo kohë është reduktuar në 12 deri në 18 muaj falë suksesit të vaksinës kundër COVID-19.

Dr Paul Burton, zyrtari kryesor mjekësor i kompanisë farmaceutike Moderna, beson se firma do të jetë në gjendje të ofrojë trajtime për “të gjitha llojet e sëmundjeve” brenda pesë viteve.

Firma, e cila krijoi një vaksinë kundër coronavirusit, po zhvillon vaksina kundër kancerit që synojnë lloje të ndryshme të tumorit, raporton theguardian.

“Ne do ta kemi atë vaksinë dhe do të jetë shumë efektive. Ajo do të shpëtojë qindra mijëra, nëse jo miliona jetë. Mendoj se do të jemi në gjendje të ofrojmë vaksina të personalizuara kundër kancerit dhe llojeve të ndryshme të tumoreve për njerëzit në mbarë botën”, tha mjeku.

Ai tha gjithashtu se infeksionet e shumta të frymëmarrjes mund të mbulohen nga një injeksion i vetëm – duke i lejuar njerëzit e cenueshëm të mbrohen kundër coronavirusi, gripi dhe virusi sincicial i frymëmarrjes (RSV) – ndërsa terapitë me mRNA mund të jenë të disponueshme për sëmundje të rralla për të cilat aktualisht nuk ka ilaçe. Terapitë bazuar në mRNA punojnë duke mësuar qelizat si të prodhojnë një proteinë që nxit përgjigjen imune të trupit kundër sëmundjeve.

“Unë mendoj se do të kemi terapi të bazuara në mRNA për sëmundje të rralla që më parë ishin të patrajtueshme dhe mendoj se brenda dhjetë vjetëve, ne do t’i afrohemi një bote ku vërtet mund të identifikoni shkakun gjenetik të një sëmundjeje dhe, me thjeshtësi relative, shkoni dhe e modifikoni dhe e riparoni duke përdorur teknologjinë e bazuar në mRNA”, pohoi ai.

Molekula mARN udhëzon qelizat të prodhojnë proteina. Duke injektuar një formë sintetike, qelizat mund të prodhojnë proteinat që sistemi ynë imunitar të godasë. Një vaksinë kundër kancerit e bazuar në mRNA do të paralajmëronte sistemin imunitar për një kancer që tashmë po rritet në trupin e një pacienti, kështu që mund ta sulmojë dhe shkatërrojë atë, pa shkatërruar qelizat e shëndetshme.

Kjo përfshin identifikimin e fragmenteve të proteinave në sipërfaqen e qelizave kancerogjene që nuk janë të pranishme në qelizat e shëndetshme – dhe që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë një përgjigje imune – dhe më pas krijimin e pjesëve të mARN-së që do të udhëzojnë trupin se si t’i prodhojë ato.

Së pari, mjekët marrin një biopsi të tumorit të një pacienti dhe e dërgojnë atë në një laborator, ku materiali gjenetik i tij renditet për të identifikuar mutacionet që nuk janë të pranishme në qelizat e shëndetshme.

Një algoritëm i mësimit të makinerive më pas identifikon se cilat nga këto mutacione janë përgjegjëse për nxitjen e rritjes së kancerit. Me kalimin e kohës, ai mëson gjithashtu se cilat pjesë të proteinave jonormale që kodojnë këto mutacione kanë më shumë gjasa të shkaktojnë një përgjigje imune. Më pas, mRNA për antigjenet më premtuese prodhohen dhe paketohen në një vaksinë të personalizuar.

Në muajin janar, Moderna zbuloi rezultatet e para nga një provë e vaksinës së saj eksperimentale mRNA për RSV, duke sugjeruar se ishte 83.7 për qind efektive në parandalimin e të paktën dy simptomave, si kolla dhe ethet, tek të rriturit e moshës 60 vjeç e lart.

Pfizer ka filluar gjithashtu rekrutimin e njerëzve për një provë klinike të fazës së fundit të një vaksine të gripit të bazuar në mRNA dhe ka synuar sëmundje të tjera infektive, duke përfshirë herpesin, në bashkëpunim me BioNTech.