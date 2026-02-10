Mo Salah pranë largimit nga Liverpooli, nis bisedimet me gjigantin arab
Mohamed Salah raportohet se është në bisedime me gjigantin arab, Al-Ittihad, për një transferim të mundshëm gjatë afatit kalimtar veror.
Ylli egjiptian ka qenë një objektiv afatgjatë për klubet saudite që nga momenti kur Fondi i Investimeve Publike (PIF) filloi të injektonte shuma të mëdha parash në ligën kryesore të vendit. Salah, i cili ka kaluar një sezon të vështirë dhe plot tensione te Liverpooli, shihet si përforcimi i radhës “galaktik” për këtë verë.
Pavarësisht se rinovoi kontratën në prill, Salah ka shënuar vetëm katër gola në Premier League këtë sezon, por ky bilanc nuk ka ulur aspak interesimin nga Arabia Saudite.
Sipas Foot Mercato, negociatat mes Salah dhe Al-Ittihad tashmë kanë nisur dhe ekziston më shumë optimizëm për arritjen e një marrëveshjeje këtë vit, krahasuar me 12 muaj më parë.
33-vjeçari thuhet se është tani më i hapur ndaj një transferimi në Lindjen e Mesme, ku me shumë gjasa do të shndërrohej në yllin më të madh të kampionatit, pavarësisht pranisë së emrave si Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dhe Sadio Mané.
Al-Ittihad, një nga katër klubet që zotërohen drejtpërdrejt nga PIF, ka përjetuar një mbrojtje zhgënjyese të titullit kampion këtë sezon.
Kampionët në fuqi ndodhen aktualisht në vendin e shtatë, 16 pikë larg liderit Al-Hilal, pas 20 ndeshjeve të zhvilluara.
Klubi ka pësuar gjithashtu goditje të mëdha gjatë afatit të janarit, me largimin e dy prej lojtarëve më të rëndësishëm.
Karim Benzema u transferua te Al-Hilal dhe tani synon të fitojë titullin e dytë radhazi në Arabi, ndërsa N’Golo Kante është rikthyer në Europë për të luajtur me Fenerbahçen në Turqi.
Skuadra e Al-Ittihad është tashmë e varfëruar, me Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar dhe transferimin e ri Youssef En-Nesyri si emrat më të njohur në përbërje.
Lajmi për interesimin e Al-Ittihad nuk përbën surprizë, duke qenë se raportohet se klubi e ka identifikuar Salahun si zëvendësuesin ideal të Benzemës që javën e kaluar.