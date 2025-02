MMJPH reagon ndaj kumtesës së BDI-së

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka reaguar ndaj deklaratës së BDI-së, të cilët thanë se kësaj ministrie të udhëhequr nga Izet Mexhiti, i janë marrë kompetencat.

Nga Ministria thonë se BDI nuk mund të pajtohet me faktin që janë opozitë.

Reagimi i plotë:

Bashkimit Demokratik për Integrim nuk mund të pajtohet me faktin se populli shqiptar ia morri ingerencat për të udhëhequr me të, pas 22 vjet dështimesh të njëpasnjëshme, keqmenaxhimit dhe korrupcionit masiv.

Izet Mexhiti, si Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Lëvizja Demokratike dhe koalicioni VLEN, i kanë të gjitha kompetencat nga qytetarët, Ligji dhe Kushtetuta për të menaxhuar me institucionet, me kapacitet të plotë, dhe me projekte që realizohen në të mirë të qytetarëve gjithandej vendit, e jo siç ka bërë BDI për një grusht njerëzish dhe familjarët e tyre që janë pasuruar pa meritë në kurriz të popullit shqiptar.

MARKETING