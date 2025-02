MMJPH: Një milion euro grant nga Spanja për Liqenin e Ohrit

Qeveria e Mbretërisë së Spanjës ka dhënë ndihmë teknike me grant prej përafërsisht një milion euro për shërbime këshilluese dhe inxhinierike për sistemin e kullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza për Liqenin e Ohrit, njoftoi Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Ministri dikasterial dhe zëvendëskryeministër i parë Izet Medziti, në një takim pune sot me ambasadorin e Spanjës në vendin tonë, Rafael Soriano Ortiz, falënderoi për mbështetjen me grantin, i cili është në kuadër të bashkëpunimit dypalësh me Mbretërinë e Spanjës.

Siç informojnë nga MMJPH, Mexhiti ka informuar Ambasadorin Ortiz për prioritetet e qeverisë dhe të Ministrisë së Mjedisit, ndërsa dy bashkëbiseduesit kanë diskutuar mundësitë për përshpejtimin e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

“Mexhiti deklaroi se dy vendet mike kanë marrëdhënie diplomatike 30-vjeçare, të bazuara në bashkëpunim të shumëanshëm dhe respekt të ndërsjellë, ndërsa Spanja zbaton një politikë evropiane që ka si komponentë thelbësore zgjerimin e familjes evropiane me synim krijimin e një hapësire të përbashkët rregullash dhe vlerash që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve tanë”, theksohet në kumtesë.

